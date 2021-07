Die Fränkischen Nachrichten sind eine starke Marke mit tiefen Wurzeln in der Region. Seit nunmehr 75 Jahren ist unsere Tageszeitung ein fester Bestandteil der Gesellschaft im Raum Odenwald-Tauber. Für uns ist es wichtig ein verbindendes Element für die Menschen, Unternehmen und Institutionen aus unserer Heimatregion zu sein.

Unser Medienhaus ist in einer spannenden Branche mit viel Dynamik aktiv. Permanent gilt es auf die aktuellen Ereignisse einzugehen, sie zu bewerten und zu analysieren, sie zu begleiten und darüber zu berichten. Alles ist im Fluss und von einem stetigen Wandel begleitet. In diesem Umfeld zu arbeiten, ist Herausforderung und Ansporn zugleich.

Die sich permanent verändernde Mediennutzung sowie die Schnelligkeit der Nachrichten und deren Verbreitung bieten jede Menge Vielfalt, verlangen bei der Verarbeitung und Publizierung aber auch ein Höchstmaß an journalistischer Professionalität und Mehrwert für unsere Leser und Kunden.

Die Fränkischen Nachrichten informieren ihre treuen Leser und Nutzer nicht nur schnell und zuverlässig, sondern auch seriös und glaubwürdig. Und das über die verschiedensten Kanäle. Denn längst geht es in den FN-Redaktionen nicht mehr allein darum, die gedruckte Tageszeitung mit interessanten und relevanten Inhalten zu füllen. Auch digital halten wir Sie, liebe Leser, täglich auf dem neuesten Stand. Ob über unsere E-Paper-Ausgabe, unsere Internetplattform fnweb.de oder über die sozialen Medien – wir versorgen Sie mit den Nachrichten aus Ihrer Heimat und weit darüber hinaus.

Es gilt, Kommunikation mit wertigen und wichtigen Inhalten auf vielen Medienkanälen zu leisten. Wir möchten dort ein Angebot bieten, wo sich unsere Leser und Nutzer bewegen und Inhalte passgenau und komfortabel konsumieren.

Die Einordnung von Nachrichten, die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln, eine klare Haltung und Meinungsvielfalt sind ein hohes Gut.

Mediennutzungskompetenz hat für die nachkommenden Generationen weiter an Bedeutung gewonnen. Mit Blick in die Zukunft gilt es die vielseitigen Herausforderungen in der Medienlandschaft aktiv und konsequent anzupacken.

Gleichzeitig ist es wichtig für uns, Kundenbedürfnisse weiter in den Mittelpunkt zu rücken und ein ganzheitlicher und verlässlicher Partner in der Mediavermarktung zu sein. Wir wollen Mehrwert bieten, neue Geschäftsfelder identifizieren und ausbauen. Vor allem wollen wir aber natürlich die spannenden und emotionalen Geschichten aus unserer Region erzählen, wie Sie es seit 75 Jahren von den Fränkischen Nachrichten gewöhnt sind. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren persönlichen Einsatz und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Den Kunden und Partnern der Fränkischen Nachrichten danke ich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, allen Leserinnen und Lesern für ihre Treue sowie unserem Beirat und den Gesellschaftern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung.

