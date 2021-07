Doublefeature der Reihe „Literatur im Schloss“ mit den zentralen Sommerthemen Meer und Strand: Während sich Judith Hermann in ihrem neuen Roman dem Innenleben der Küstenbewohner und deren Beziehungen in poetischer Weise näherte, kam Bettina Baltschev am Folgetag von der sachlichen, aber nicht weniger faszinierenden Seite. Sie porträtierte Strände in Europa und gab Einblicke in die

...