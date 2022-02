„Familie, Haushalt und Beruf“

Main-Tauber-Kreis. Die Fachtagung „Familie, Haushalt und Betrieb“ für Frauen aus der Landwirtschaft findet am Dienstag, 22. Februar, von 9.30 bis 15.30 Uhr online statt. Veranstalter sind das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis und der Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Main-Tauber (VLF).

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Rohstoffen ist die zentrale Herausforderung dieser Zeit. Viele wünschen sich beim Einkauf nachhaltige Produkte und umweltschonende Verpackungen. Hersteller und Händler nutzen das bewusst, um ihre Produkte mit besonderen Vorteilen zu bewerben. „Klimaneutral“, „weniger Plastik“ oder „kompostierbar“: Was angeblich gut ist für Klima und Umwelt, ist oft auch gut für das Gewissen. Sabine Holzäpfel macht an Beispielen deutlich, hinter welchen Werbeaussagen mehr Greenwashing steckt als ernst gemeinte Nachhaltigkeit. Die Teilnehmer erfahren, was sie tun können, um nachhaltigereinzukaufen.

Rolf Brauch, Bildungsreferent der Evangelischen Landeskirche in Baden, referiert zum Thema „Stärke statt Stimmung“. Als berechtige Gründe für eine schlechte Stimmung bei den Landwirten, die dem Referenten immer wieder begegnen, werden häufig die unbefriedigende und unsichere Einkommenssituation, Angriffe in den Medien, das schlechte Image und die erwarteten weiteren Verschärfungen der Auflagen genannt. Daher möchte Brauch Denkanstöße geben, wie man sich auf seine Stärken besinnen kann, statt sich von negativen Stimmungen beeinflussen zu lassen.

Am Nachmittag stellt Professor Dr. Benjamin Eilts, Dozent an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Tipps und Trends beim Putzen vor. Innovative Materialien, die im Wohnungs- und Einrichtungsbereich Anwendung finden, erläutert er ebenso wie die dazu passende Reinigungstechnik. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die Auswahl des geeigneten Reinigers und der Reinigungstücher genauso entscheidend wie die richtige Dosierung des Reinigungsmittels.

Stefan Fiedler, Regionalmanager der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis, berichtet, was eine Bio-Musterregion ist, welche Ansatzpunkte es im Landkreis gibt und wie Landwirte sich einbringen können. Jennifer Düchs, Sachgebietsleiterin Ernährung und Hauswirtschaft, berichtet von aktuellen Themen aus dem Landwirtschaftsamt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis Montag, 21. Februar, erforderlich und wird per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de (Veranstaltungstitel und Datum im Betreff angeben) oder unter Telefon 07931/4827-6307 beim Landwirtschaftsamt entgegengenommen. Dabei ist eine E-Mail-Adresse anzugeben. Die Zugangsdaten für die WebEx-Veranstaltung werden einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt. lra

