Bretzfeld. Ein 24-Jähriger hat mit einer Machete zuerst seine Familie und dann die herbeigerufenen Polizisten bedroht. Um sich gegen den Angriff zu wehren, haben die Beamten den alkoholisierten Mann angeschossen und schwer verletzt.

Die Polizei war am Montagabend zu einem Einfamilienhaus in Bretzfeld gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Mann in einem Zimmer verschanzt und randalierte dort.

Die Polizisten brachten die Familienmitglieder in Sicherheit und versuchten dann, den Mann dazu zu bringen, die Machete niederzulegen. Das gelang nicht und der 24-Jährige ging auf die Polizisten los, die auf ihn schossen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.