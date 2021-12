EZB plant neue Scheine

Frankfurt. 20 Jahre nach Einführung des Euro-Bargeldes stößt die Europäische Zentralbank (EZB) einen Prozess zur Neugestaltung der Euro-Banknoten an. „Nach 20 Jahren ist es an der Zeit, die Banknoten so zu gestalten, dass sich Europäerinnen und Europäer unabhängig von Alter oder Hintergrund besser mit ihnen identifizieren können“, teilte die EZB mit. Geplant ist ein mehrstufiger Prozess, in dem unter anderem Menschen aus dem gesamten Euro-Raum Meinungen zu möglichen Themen für die künftigen Banknoten einholen sollen. Seit der Einführung des Euro als Bargeld zum 1. Januar 2002 blieben die Motive trotz überarbeiteter Sicherheitsmerkmale gleich: Sowohl die Grundfarben als auch die Bauwerke, die es in Wirklichkeit nicht gibt. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1