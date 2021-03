Cambridge. Die Sommerdürren, die Europa seit 2015 erlebt hat, waren viel gravierender als in den rund 2100 Jahren davor. Das ergab eine Studie, die im Fachblatt „Nature Geoscience“ veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler nutzten ein Verfahren zur Analyse von Baumringen und erstellten so einen Datensatz, der die hydroklimatischen Bedingungen in Mitteleuropa von der Römerzeit bis zur Gegenwart abbildet. Die außergewöhnliche Trockenperiode ist nach Ansicht der Forscher auf den von Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen.

Europa erlebte etwa in den Jahren 2003, 2015 und 2018 extreme sommerliche Hitzewellen und Dürren. Die Folgen hatten nicht nur Land- und Forstwirtschaft betroffen, sondern auch die Zahl der Hitzetoten nach oben schnellen lassen, schreiben die Wissenschaftler. Tatsächlich hatte eine Studie, deren Ergebnisse im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlicht wurden, ermittelt, dass allein in Deutschland 2018 rund 20 200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze standen.

„Wir sind uns alle der Häufung von außergewöhnlich heißen und trockenen Sommern bewusst“, fasst Ulf Büntgen von der Universität von Cambridge zusammen. „Aber wir brauchten präzise Rekonstruktionen der historischen Bedingungen.“ Dafür nahmen er und seine Kollegen mehr als 27 000 Messungen an Baumringen von 147 Eichen vor, die einen Zeitraum von 2100 Jahren (75 v. Chr. bis 2018) abdeckten. dpa