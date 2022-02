Etliche Baustellen auf der A 81

Odenwald-Tauber. Auf der A 81 wird es in diesem Jahr wieder etliche Baustellen geben: Die Fahrbahnen auf mehreren Streckenabschnitten sollen erneuert werden, erfuhren die Fränkischen Nachrichten von der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH.

So soll die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim saniert werden – zunächst in Fahrtrichtung Würzburg (voraussichtlich im ersten und zweiten Quartal) und anschließend, im zweiten Quartal, auch in Fahrtrichtung Heilbronn.

Zudem, so teilte Pressesprecherin Petra Hentschel den FN mit, sei zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken eine Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Heilbronn geplant – voraussichtlich im dritten und vierten Quartal.

