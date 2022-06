Es wird Zeit für die Familie

Odenwald-Tauber. Sechs Wochen ganz im Zeichen der Familie: Die Fränkischen Nachrichten stellen in ihrer „Familienserie“ das Thema in den Mittelpunkt und versuchen, möglichst viele offene Fragen aus dem Alltag zu beantworten, hilfreiche Tipps zu geben, neue Perspektiven zu eröffnen und den Horizont zu erweitern. So werden die Leser in den nächsten Wochen mit viel Input zu verschiedenen Aspekten versorgt.

Mehrere Themenkomplexe

Es wird Beiträge zu den Themenkomplexen „Freizeit und Erholung“, „Vereine“, „Bauen und Wohnen“, „Familienbeziehungen und -konflikte“, „Gesundheit und medizinische Versorgung“ sowie „Lifestyle“ geben.

Wenn von „Freizeit und Erholung“ die Rede ist, hat jeder Mensch ein anderes Bild im Kopf: Während für die einen Sonne, Strand und Meer im Vordergrund stehen, haben andere die Berge im Visier oder möchten Weltmetropolen besuchen. Das Recht auf Freizeit, Erholung und eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit ist sogar in Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 geregelt.

Doch nicht nur für die arbeitende Bevölkerung ist Freizeit wichtig – auch für die Kinder. 75 Werktage hat der deutsche Schüler im Jahr frei. Dieses Recht auf Ruhe und Erholung ist als Artikel 31 in den UN-Kinderrechtskonventionen zu finden.