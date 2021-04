Erweiterung für Büros und Maschinen

Creglingen. Wirthwein baut: Eine Halle in Form eines großen „L“ soll an die bestehende Produktionshalle in Creglingen andocken und wird eine Gesamtgrundfläche von rund 3000 Quadratmeter bekommen. Im hinteren Teil Richtung Tauber ist eine Lkw-Laderampe geplant, im vorderen Bereich werden Büros sowie Gemeinschafts- und Sanitärräume entstehen. Die Aufstockung des Bürotraktes in einem zweiten Bauabschnitt ist bereits jetzt vorgesehen. Bis Ende August wird nicht nur die Produktionshalle gebaut sein, sondern auch ein Deckenkran installiert, die zentrale Materialversorgung sichergestellt und ein Maschinenpark mit Spritzgießmaschinen aufgebaut sein. Hinzu kommen dRegale für die Lagerung und Wartung von Werkzeugen.

