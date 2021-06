Erwarteter Ansturm blieb aus

Buchen. Seit Montag bekommt man die Zertifikate, die eine Impfung bescheinigen, auch in Apotheken. Nachdem der erwartete Ansturm zunächst ausblieb, hat sich die Nachfrage inzwischen erhöht. Anlaufschwierigkeiten mit dem Server der zentralen Stelle des Bundes haben sich weitgehend erledigt, und so klappt die Erstellung der Zertifikate inzwischen gut, berichtet Apotheker Rudolf Friesenhahn aus Buchen. Seitdem die Möglichkeit richtig publik geworden sei, sich in der Apotheke den digitalen Impfausweis zu beschaffen, kämen sehr viele Bürger.

Daneben hat das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach am Montag und Dienstag bereits über 1400 Personen ihre Zertifikate ausgestellt.