Erste Teile für Windräder eingetroffen

Buchen. Drei Schwerlasttransporter mit neun Achsen und Achslasten von jeweils zwölf Tonnen haben die ersten Teile für die vier Windenergieanlagen zur Gemarkung Welscheberg nach Hainstadt gebracht. Die Transportzeit betrug etwa 72 Stunden. Die Lkw trafen am Montag gegen 6 Uhr an der Baustelle ein. Im Laufe des Tages wurden die Teile mit Kränen abgeladen. Bis zum Jahresende sollen insgesamt 64 Schwerlasttransporte die Teile für die Windkraftanlagen anliefern. Diese kommen aus Cuxhaven oder aus dem dänischen Ringkøbing. Die vier Windkraftanlagen sollen jeweils 212 Meter hoch werden und 3,45 Megawatt an Energie erzeugen – insgesamt rund 31 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Sie sollen im nächsten Jahr in Betrieb gehen. mb

