Erste Kunden ans Netz angeschlossen

Buchen. Die Freude war allen Beteiligten deutlich anzumerken: Die BBV Deutschland hat die ersten Kunden im Neckar-Odenwald-Kreis an das Glasfasernetz angeschlossen, die symbolische Umschaltung erfolgte am gestrigen Freitag in der „Schaltzentrale“ der Stadtwerke Buchen – dem sogenannten „Point of Presence“ – unweit des Hallenbads in Buchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vielen werden sich sicher fragen, wann denn die Bagger angerollt sind, um in Buchen Glasfaser zu verlegen. Doch das war nicht nötig: Die jetzt angeschlossenen Kunden, darunter hauptsächlich Unternehmen, aber auch Privatkunden vom „Hühnerberg“, werden zum Teil schon seit Jahren von den Stadtwerken Buchen mit schnellem Internet versorgt.