Ernstfall wird zielgerichtet trainiert

Mosbach. Auf dem Gelände des „Training Center Retten und Helfen in Mosbach“ (TCRH) nimmt das künftige zentrale Trainingszentrum der Polizei Baden-Württemberg Gestalt an. Ab Spätsommer sollen dort in einer urbanen Situation lebensbedrohliche Einsatzlagen trainiert werden. Denndamit muss sich die Polizei künftig verstärkt auseinandersetzen, beispielsweise mit Amokandrohungen, berichtet Polizeidirektor Richard Zorn. Die Beamten müssen nicht mehr nur sichern und deeskalieren, sondern zielgerichtet intervenieren, so Zorn. Er ist zuständig für den Aufbau und die Koordination des zentralen Trainingszentrums. Im Gespräch mit den FN informiert er über die Ziele des Projekts und den Stand der Baumaßnahmen.

