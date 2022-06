Erinnerung an Amoktat

Heidelberg. Die Amoktat vom 24. Januar an der Universität Heidelberg hat sich tief in das Bewusstsein der Studierenden eingebrannt. Kurz nach der Tat äußerten viele den Wunsch nach einer Form des Erinnerns, die bleibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Universität, die Verfasste Studierendenschaft und der Doktorandenkonvent haben nun einen Preis initiiert, um an die 23-jährige Frau zu erinnern: den Marie-Luise-Jung-Preis, der den Namen der Studentin trägt.

„Dieser Preis soll an die verlorene Zukunft von Marie erinnern – eine Zukunft, die sie sich so sehr gewünscht hat“, sagt Peter Abelmann, der Vorsitzende der Verfassten Studierendenschaft an der Heidelberger Universität.