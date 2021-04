Erfurt erblüht für 171 Tage

Gartenschauen sind schon seit 1865 eng mit der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt verbunden. 2021 kehrt diese Tradition als Bundesgartenschau in ihre Heimat zurück. „Wir waren schon immer eine Stadt der Pflanzen, waren und sind blumenverliebt und haben uns leidenschaftlich dem Grün verschrieben“, sagt Kathrin Weiß, Geschäftsführerin der Bundesgartenschau Erfurt 2021. „Und das ist auch unser Konzept – zu zeigen, was Gartenbau heutzutage alles kann. Wie Gartenbau in den Zeiten des Klimawandels funktioniert, was Grün für eine moderne Stadt bedeutet“, so Weiß weiter.

An 171 Tagen erblüht Erfurt: 430 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 87 000 Quadratmeter Blumen- und Pflanzenmeer und über 50 Themengärten auf den Ausstellungsflächen. Erfurts Buga-Verantwortliche wollen den Besuchern ein sicheres und entspanntes Erlebnis ermöglichen. „Die Gesundheit der Besucher, Akteure und Mitarbeiter hat dabei oberste Priorität. Die Gegebenheiten auf den beiden Ausstellungsflächen und die damit verbundenen Angebote werden ständig an die aktuellen Bestimmungen angepasst“, versicherte Kathrin Weiß.

Herzstück der Gartenschau ist der 36 Hektar große „egapark“, ein einzigartiges Zeugnis der Gartengestaltung aus der Zeit der DDR-Moderne der 60er und 70er Jahre. egapark – das steht für 15 000 blühende, jahreszeitlich wechselnde Quadratmeter, umgeben vom satten Grün der Rasenflächen und schattigen Baumhainen. Themengärten in beeindruckender gärtnerischer Gestaltung schaffen einen dekorativen Rahmen. Zudem eröffnet das einzigartige Wüsten- und Urwaldhaus Danakil. Anhand eines Abenteuerparcours für Besucher zeigen Pflanzen und Tiere ihre raffinierten Überlebensstrategien im Umgang mit viel und zu wenig Wasser. Wüste und Urwald, zwei extreme Gegensätze, die den weltweiten Klimaschutz auf besondere Weise in den Fokus rücken.

Besonderer Schatz im Park ist das Deutsche Gartenbaumuseum, das sich einem wesentlichen Punkt der Erfurter Geschichte widmet und mit einer modernen Dauerausstellung präsentiert. Der Petersberg wird für 171 Tage Veranstaltungsort einer floralen Schau moderner Gartenthemen, bietet Raum für Konzerte und Tanzveranstaltungen. Informationen gibt es unter www.buga2021.de. te

