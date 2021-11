Erfahren, forsch, satirisch

Buchen. Die heiße Phase des Wahlkampfes zur Bürgermeisterwahl in Buchen am Sonntag, 28. November, hat begonnen: Am Montagabend stellten sich die drei Kandidaten vor. Amtsinhaber Roland Burger sowie die Herausforderer Felix Pflüger und Peter Bühler präsentierten sich und ihre Ideen, wie sie die Stadt Buchen in eine gute Zukunft führen wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Danach beantworteten sie Fragen der Zuhörer in der Stadthalle, aber auch von Personen, die ihre Fragen zuvor bei Benjamin Laber, dem Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, eingereicht hatten. Hierbei wurden vor allem bei Roland Burger und Felix Pflüger Gleichheiten, aber auch Unterschiede ersichtlich. Der Umgang der Kandidaten untereinander war sehr fair. mf