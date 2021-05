Enttäuschter Säbelfechter

Säbelfechter Björn Hübner-Fehrer ist bitter enttäuscht. Bundestrainer Vilmos Szabo hat dem 35-jährigen Athleten von Future Fencing Werbach mitgeteilt, dass er ihn nicht mit zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio mitnehmen werde. Hübner-Fehrer kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, weil er in der Weltrangliste vor dem Dormagener Richard Hübers liegt, an den das letzte noch freie Olympia-Ticket vergeben wurde. Begründet wird dies damit, dass Hübers nur wegen seiner verletzungsbedingten Zwangspause in der Rangliste hinter dem Werbacher Fechter liege. Dies kann Hübner-Fehrer nicht nachvollziehen. Damit steht nun fest, dass aus der Region lediglich zwei Fechter an den Spielen in Tokio teilnehmen werden. Es sind dies Hübner-Fehrers Werbacher Vereinskollegin Leonie Ebert und Luis Klein vom Fecht-Club Tauberbischofsheim.

AdUnit urban-intext1