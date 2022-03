Entlastungspaket reicht nicht

Berlin. Das von der Ampel-Koalition geschnürte Entlastungspaket wegen hoher Energiepreise wird laut einer Studie die Verluste der Bürger in diesem Jahr nicht ausgleichen. Das jährliche Gesamtvolumen von etwa 12 Milliarden Euro relativiere sich angesichts des Preisanstiegs, heißt es in einem Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. „Die Entlastungen werden die Kaufkraftverluste lediglich teilweise auffangen können.“

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten angesichts der explodierenden Preise für Gas, Strom, Öl und Sprit mehrere Entlastungsschritte beschlossen. In der Steuererklärung sollen rückwirkend zum Jahresbeginn Grundfreibetrag, Werbungskostenpauschale und, befristet bis 2026, auch die Pendlerpauschale für Fernpendler angehoben werden. Die EEG-Umlage für Ökostrom wird im Juli von der Stromrechnung gestrichen und über den Bundeshaushalt finanziert. Außerdem soll es einen Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder geben. Für den Fiskus seien die Maßnahmen „ohne weiteres finanzierbar“, weil die Steuereinnahmen im Schatten der Inflation zunähmen, heißt es im IW-Bericht. Je Prozentpunkt Inflation stiegen die Steuereinnahmen um etwa mehr als 10 Milliarden Euro.

Die Preise für Benzin sind auf über zwei Euro gestiegen. © Paul Zinken/dpa

Wegen der steigenden Spritpreise schlägt die Linke Alarm; Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte eine Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent und eine Reduzierung der Energiesteuer auf Sprit. Zudem sollten die geplanten Zuschüsse für Bezieher von Wohngeld, Hartz IV und Grundsicherung mindestens verdoppelt werden.

Das Entlastungspaket der Koalition muss in Kabinett, Bundestag und Bundesrat noch beschlossen werden, bevor es in Kraft treten kann. Es soll aus dem Haushalt 2022 finanziert werden, den Finanzminister Christian Lindner (FDP) Mitte des Monats vorlegen will. dpa