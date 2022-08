Entlastung gezielt und sozial

Odenwald-Tauber. Ukrainekrieg und Energiekrise, Klimaschutz und Finanzspielräume: Es gibt derzeit viele Brennpunkte in der Bundespolitik. Nicht immer ist sich die Koalition in Berlin einig, wie MdB Sebastian Schäfer (Grüne) feststellt. Er ist Betreuungsabgeordneter für den Wahlkreis Odenwald-Tauber. Auf seiner Sommertour machte er bei den Fränkischen Nachrichten Station. Im Interview sprach sich der gebürtige Dettelbacher für eine Übergewinnsteuer, Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Reform des Beschaffungswesens der Bundeswehr aus – und er setzt sich für eine Entlastung vor allem von Bürgern mit kleineren Einkommen ein. Die muss gezielt erfolgen und „nicht mit der Streubüchse“.

