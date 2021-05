Elmar Haas zieht Bilanz

Ahorn. Über 24 Jahre lang war Elmar Haas Bürgermeister der Gemeinde Ahorn. Doch nun ist Schluss. Mit Ablauf dieses Sonntags endet seine Amtszeit.

AdUnit urban-intext1

Am Montag wird der 62-Jährige in Eubigheim verabschiedet und sein Nachfolger, Benjamin Czernin, vereidigt. Im Gespräch mit den FN erinnert sich der scheidende Ratshaus-Chef an die wichtigsten Projekte während seiner Amtszeit und meint: „Ich finde, dass eine Gemeinde nach dieser langen Zeit einen neuen Bürgermeister verdient hat und man selbst auch loslassen können muss – auch wenn es nicht ganz so leicht fällt.“

Seinem 28-jährigen Nachfolger rät er, „das Amt in Ruhe anzugehen und seinen eigenen Stil zu finden – wohlwissend, dass man es nicht allen rechtmachen kann.“