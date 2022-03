Elf kleine Wörter

Wie viele Kinder macht sich die zehnjährige Sophia große Sorgen, wenn sie die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine hört. „Wir sammeln Kleider und Spielzeug für Kinder, die aus der Ukraine nach Deutschland fliehen“, erzählt die Viertklässlerin, die die Heiligenbergschule in Heidelberg besucht. In der Schule haben sie Plakate mit der ukrainischen Flagge und dem Friedenszeichen gemalt und in die Fenster gehängt. „Ich hoffe, dass es bald wieder Frieden gibt“, sagt die Schülerin.

Soldatenfriedhof besucht

Das Thema Krieg und seine schlimmen Folgen beschäftigt sie aber nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Im Sommer 2021 hat Sophia mit ihrer Familie einen Friedhof in der Normandie in Frankreich besucht. Dort wird an die vielen Soldaten erinnert, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. „Alles war voller weißer Kreuze, da hab ich gesehen wie viele Leute im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, ich fand das sehr schlimm.“

Einige Monate später hat ihre Mutter sie auf einen Friedenswettbewerb für Schüler im Bundesland Baden-Württemberg aufmerksam gemacht. „Ich war sofort fasziniert und habe überlegt, was ich machen könnte. Elfchen hatten wir mal im Schulunterricht, das hat mir damals viel Spaß gemacht.“

Ein Elfchen ist ein kleines Gedicht mit elf Wörtern. Daher kommt auch der Name. In der ersten Zeile steht nur ein Wort, dann kommt bis zur vierten Zeile immer ein Wort dazu. In der fünften Zeile steht wieder nur ein Wort.

Das ist Sophias Elfchen

Streit

Nochmal versuchen?

Wäre eigentlich toll!

Hände reichen und reden

Frieden

Mit ihrem Gedicht hat sie den ersten Preis bei dem Wettbewerb geholt. Zur Preisverleihung ist sie in die Stadt Karlsruhe gereist. Was ihr von dem aufregenden Tag besonders in Erinnerung geblieben ist: Arun Gandhi, ein Enkel des Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi, hat eine Rede gehalten: „Er hat gesagt, dass er es toll findet, dass Kinder sich für Frieden einsetzen und bei dem Wettbewerb mitmachen.“

Sophia schreibt immer noch Elfchen, hat aber inzwischen auch ihr Talent für Fantasiegeschichten entdeckt. Das Thema Frieden begleitet sie weiterhin: Von einem Teil ihres Preisgeldes hat sie Stolpersteine für ihre Heimatstadt Heidelberg gespendet. Das sind kleine Gedenktafeln, die an Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden oder fliehen mussten. Wenn alles klappt, werden die Steine für zwei Kinder aus Heidelberg, die nach London geflohen sind, im Juni gelegt.

Ein Elfchen zu schreiben ist übrigens gar nicht so schwierig, findet Sophia: „Zuerst muss man sich überlegen, was man schreiben und was man hervorheben will, dann tüftelt man und sucht ein paar Wörter, die zum Thema passen. Dann wird es eigentlich ganz einfach.“