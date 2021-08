Giebelstadt. Wenn es brenzlig wird, steigen sie auf: Waldbrand-Luftbeobachter überwachen die Lage aus schwindelerregender Höhe. Ihr Einsatz trägt Früchte, wie Statistiken zeigen. Und ihre Erfahrung lehrt: Meist ist es der Mensch, der die Feuer verursacht. „Man ist am Anfang wirklich überfordert damit, seine Hände an die richtigen Stellen zu bringen und die Aufträge auszuführen“, sagt Andreas Carmanns auf dem Flugplatz Giebelstadt in Bayern.

In seinem Beruf im Veterinäramt hat Carmanns festen Boden unter den Füßen. Eben saß er aber noch in luftiger Höhe in der engen Kabine eines Kleinflugzeugs: Der Flug-Laie wird zum Waldbrand-Luftbeobachter ausgebildet. Sie steigen in Bayern auf, wenn es brenzlig wird: Herrscht Waldbrandgefahr, werden sie von Piloten in Kleinflugzeugen oder Hubschraubern in die Luft gebracht, um die Lage zu überwachen.