Berlin. Umwelt- und Agrarministerium haben sich nach monatelangem Ringen auf die künftige Verteilung der EU-Agrargelder in Deutschland geeinigt. Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montag mitteilte, ist die Ressortabstimmung abgeschlossen. An diesem Dienstag sollen die Entwürfe im Kabinett beschlossen werden.

Der Kompromiss sieht nach dpa-Informationen vor, dass künftig ein deutlich größerer Teil der jährlich gut sechs Milliarden Euro, die aus Brüssel für die deutsche Landwirtschaft vorgesehen sind, an Umweltleistungen gebunden sein wird. Konkret sind es 25 Prozent der sogenannten Direktzahlungen. Das entspräche einem Betrag von etwas mehr als einer Milliarde Euro, den Landwirte ab 2023 dann nur noch für Öko-Maßnahmen abrufen könnten.

Die Direktzahlungen in Höhe von 4,9 Milliarden Euro richten sich bislang vorrangig nach der Fläche, die ein Landwirt beackert. Das soll sich ändern. Jene Bauern, die umweltfreundliche Maßnahmen ergreifen, sollen stärker belohnt werden. Der Deutsche Bauernverband kritisierte das Verhandlungsergebnis. dpa