Einige Städte trauen sich trotz allem

Neckar-Odenwald-Kreis. Auch wenn es noch ein bisschen dauert – die Organisatoren der Weihnachtsmärkte überlegen, in welcher Form die Veranstaltungen über die Bühne gehen dürfen und können. Die eineinhalb Seiten lange Landes-Verordnung zum Thema Weihnachtsmärkte haben sie so verinnerlicht, dass sie sie schon auswendig „herunterbeten“ können. Wir haben uns in der Region umgehört, welche Weihnachtsmärkte stattfinden und in welcher Form. So plant Buchen einen „Umzug“ der Buden auf den Musterplatz, während man sich in Walldürn mit Bedauern vom „Weihnachtszauber“ verabschieden muss. Adelsheim plant einen „entzerrten“ Markt mit Buden an mehren Stellen. In Hardheim und Mosbach laufen die Überlegungen noch.

