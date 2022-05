Eine reizvolle musikalische Hommage

Es fühlt sich schon fast wieder „normal“ an. Die erste „Nachtmusik“ der laufenden Saison des Mozartfestes im Garten der Würzburger Residenz ist wieder einmal ein Besuchermagnet. Fast 2000 Zuhörer verfolgen trotz einiger dunkler Wolken ein grandioses Konzert der Meininger Hofkapelle. Und irgendwie scheint es, als ob die Corona-Pandemie dem wunderbaren Ambiente dieser „Nachtmusiken“ nichts anhaben konnte – flanieren durch den Hofgarten und Illuminierung inklusive.

Zur gelungenen Hommage an Mozart trägt die Hofkapelle aus Meiningen unter ihrem Dirigenten Philippe Bach bei, der ein leichtes Dirigat hat. Der Schweizer ist seit 2011 Generalmusikdirektor der Meininger Hofkapelle, die bereits seit 333 Jahren besteht. Damit zählt das Orchester zu den ältesten bestehenden Hoforchestern.

Mit Schwung und jeder Menge ansteckender Spielfreude werden schon die ersten Töne von Wolfgang Amadé Mozarts Konzert für Horn und Orchester in Es-Dur zelebriert. Der weltbekannte Hornist Radovan Vlatkovic und die Hofkapelle verschmelzen dabei zu einer musikalischen Einheit, die die Zuhörer begeistert. Der preisgekrönte Vlatkovic, 1962 in Zagreb geboren, zählt zu den renommiertesten Musikern seines Fachs.

Solist und Orchester unterstreichen mit Homogenität, Dynamik und Präzision nachdrücklich, warum Mozarts Horn-Konzert zu den schönsten Werken zählt, die für dieses Instrument komponiert wurden. Die Leichtigkeit und Geschmeidigkeit, mit der Vlatkovic seinem Horn samt-weiche Töne in all ihrer Virtuosität entlockt, ist bestechend. Und damit macht er Lust auf mehr.

Spannender und gleichzeitig reizvoller Kontrast dazu ist Richard Strauss’ Horn-Konzert, ebenfalls in Es-Dur. Dem 18-jährigen Strauss und glühenden Mozart-Verehrer gelang ein Werk, das häufig in den Konzertsälen gespielt wird – und von der Meininger Hofkapelle 1885 uraufgeführt wurde.

Radovan Vlatkovic und das Orchester verleihen mit ihrer Virtuosität den drei Sätzen den nötigen Charme. Schon die kesse Eröffnung mit einer fanfarenartigen Einführung des Horns zeugt vom Einfallsreichtum des jugendlichen Komponisten Strauss. Vor allem in der Kantilene wird der ganze Tonumfang des Horns in vollen Zügen ausgekostet, ehe der Schlusssatz kraftvoll endet.

Mozarts Serenade „Eine kleine Nachtmusik“, die dem Abend ihren Namen verliehen hat, darf natürlich nicht fehlen. Schwungvoll und mit Verve steigen die Musiker in die drei Sätze ein, die von so manchem Zuhörer genüsslich mitgesummt werden.

Perfekt in diese Hommage an den Freigeist Mozart passt Max Regers (1873-1916) „Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart“, aufbauend auf Mozarts bekannter Klaviersonate in A-Dur (KV 331). Da Reger Dirigent der Meininger Hofkapelle war, entstand das Stück vor allem dort. Die acht Variationen, in einer Fuge mündend, sind geprägt von häufigen Tempo- und Taktwechsel und einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk. Mal lebhaft in den Hörnern, mal frech und keck in den Geigen, dann wieder getragen und fast choralartig bis zur schwelgerischen Fantasie, die kaum noch an das Ursprungsthema erinnert: Die Meininger Hofkapelle und ihr Schweizer Dirigent Philippe Bach haben es verstanden, die Zuhörer zu verzaubern. Mit majestätischen letzten Akkorden setzt das Orchester einen grandiosen Schlusspunkt hinter das Konzert.

Mit langanhaltendem Beifall werden die Musiker vom Publikum belohnt.