Eine freie Presse für eine freie Gesellschaft

Gratulation! Vor 75 Jahren, in der Nacht zum 30. Juli 1946, ging die erste Ausgabe der „Fränkischen Nachrichten“ in Druck. Die Zeitung folgte einem klaren Auftrag der Alliierten: den Leserinnen und Lesern in einer sich allmählich entfaltenden, demokratischen Gesellschaft Orientierung zu geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Denn damals wie heute gilt: Guter Journalismus informiert und verbindet Menschen. Das setzt Unabhängigkeit voraus. Sie ist der Garant einer wirklichen Debattenkultur, und Widerspruch ist der Humus einer offenen Gesellschaft. Es darf nicht sein, dass der öffentliche Diskurs den rhetorischen Regeln der Political Correctness folgt. Den Menschen nicht nach dem Mund zu reden, aber sich zu vergewissern, was wen wie interessiert: Darum geht es!

Die Welt so zu beschreiben, wie man sie selber gerne hätte, wäre kein Journalismus, sondern Politik. Die Presse sollte die Politik betrachten und kommentieren, aber nicht machen. Auf einen Nenner gebracht: Haltung ja, Aktionismus nein. Und Mut zur Meinung! Ohne vor einem Shitstorm einzuknicken. Wer Mut zeigt, macht auch anderen Mut.

Zeitungen müssen in der immer komplexer werdenden Welt Glaubwürdigkeitsagenturen sein. Anker der Verlässlichkeit. Nur so bewahren sie ihre Bedeutung für eine freie Gesellschaft. Für guten Print- wie Onlinejournalismus gelten dieselben Grundregeln: Hintergründe recherchieren, brillant schreiben, relevante Themen abbilden, Gerüchten mit Transparenz begegnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Leider wahr: Auch in den öffentlichen Disput in Deutschland haben sich Elemente der Desinformation eingeschlichen. Deshalb ist exzellente investigative Recherche gefragt. Gerade in Zeiten von „Fake News“ ist das Publikum auf seriöse Nachrichten und Kommentare angewiesen. Der Kampf gegen Falschinformationen – längst ist von einer „Infodemie“ die Rede – ist wichtiger denn je. Die „Fränkischen Nachrichten“ stellen sich mit jeder neuen Ausgabe und mit jedem Post in ihrem digitalen Angebot diesem Kampf.

Journalismus, der der Wahrheit auf der Spur ist, kann gerade in politisch instabilen Zeiten Verlässlichkeit beweisen. Um der Wirkung von „Fake News“ entgegenzutreten und qualitativ guten Journalismus zu fördern, muss allerdings mehr in Medien- und Nachrichtenkompetenz investiert werden. Und vergessen wir bitte nicht: Die im Grundgesetz verankerte Pressefreiheit ist erst einmal nur papierene Realität. Sie liefert nur das Fundament, auf dem die Generationen aufbauen müssen. Ein immerwährender Prozess. Manchmal ist es auch geboten, die Wände zu verstärken und einen Schutzwall zu bauen. Ein so markantes Jubiläum wie 75 Jahre „Fränkische Nachrichten“ gibt Gelegenheit, daran zu erinnern.