Ein paar einsame Motivwagen auf den Straßen

Mainz/Düsseldorf/Köln. Bunte Umzüge, verkleidete Menschen: An Rosenmontag sind viele Städte üblicherweise voll mit feiernden Narren. Doch wegen des Coronavirus müssen die Veranstaltungen dieses Jahr ausfallen. „Es ist tatsächlich ruhig“, sagte ein Polizeisprecher aus Mainz am Montag. Die Polizei sei mit wenigen Einsatzkräften in der Stadt unterwegs, die Lage sei aber unauffällig. Auch in anderen Karnevalshochburgen blieb es ruhig. In Düsseldorf schickte Karnevalswagenbauer Jacques Tilly immerhin ein paar seiner Motivwagen-Entwürfe durch die Stadt (Bild). Die Motive waren provokant wie immer. In Köln wurde die verwaiste Zugstrecke zum Fixpunkt für einige traurige Karneval-Hardliner. (BILD: dpa)