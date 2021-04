Giebelstadt. Der Versuch, mit einem Propangasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück abzuflammen, ging am Donnerstag für einen 85-Jährigen in Giebelstadt gründlich daneben. Zuerst setzte er eine Hecke in Brand. Durch den starken Wind breitete sich das Feuer schnell zum Nachbarhaus aus. Die Löschversuche des 85-Jährigen mit einem Gartenschlauch schlugen fehl. Erst als das Feuer auf die Hausfassade und den Dachstuhl des Nachbarhauses übergriff, setzte er den Notruf ab. In diesem Moment kam dann eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife zum Einsatz. Mit mehreren Feuerlöschern konnten die Polizeibeamten die Ausbreitung des Brandes eindämmen, bis die Feuerwehren eintrafen. Die Rettungskräfte konnten das Feuer dann schnell löschen. Wegen seiner Brandverletzungen wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht.

