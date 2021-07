Der Trend geht immer mehr hin zur digitalen Zeitung – besonders bei den jüngeren Lesern. Aber es gibt ihn noch immer: Den klassischen Print-Leser, der morgens am Frühstückstisch bei einer Tasse Kaffee durch die Zeitung blättert und sich informiert, was in Politik, Wirtschaft, Sport und vor allem in der Region so passiert ist.

Doch wie kommt die Tageszeitung eigentlich vom PC des

...