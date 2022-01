Ein Auto, drei Delikte

Bessenbach. Die Kontrolle eines parkenden Opels mit polnischer Zulassung, der mit vier schlafenden Personen besetzt war, förderte am Dienstagmorgen am Parkplatz „Röthenwald“ an der A 3 gleich mehrere relevante Delikte zutage.

Nachdem die Eintragungen im Impfausweis des rumänischen Fahrers nicht mit den Angaben des Eigentümers über seine Covid-Impfung übereinstimmten, konnten die Beamten recherchieren, dass das Dokument unecht war. Zudem war der Autofahrer von einer deutschen Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Bei einem 15-jährigen Fahrzeuginsassen wurde ein iPhone aufgefunden, das nachweislich aus einem Diebstahl stammte. Der Beifahrer führte unter anderem einen polnischen Führerschein mit sich, bei dem es sich um eine Totalfälschung handelte.