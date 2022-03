Ehefrau hält zu Schröder

Berlin. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) steht wegen seines Festhaltens an Geschäftsbeziehungen zu Russland trotz des Ukraine-Krieges weiter unter Druck. Er nahm zu den Vorwürfen bisher nicht Stellung. Am Wochenende meldete sich seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim auf Instagram zu Wort. Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze. Nach der SPD-Spitze hatte auch Kanzler Olaf Scholz Schröder dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa vertraten 74 Prozent der Deutschen und 82 Prozent der SPD-Wähler die Ansicht, Schröder solle aus der SPD ausgeschlossen werden. dpa

