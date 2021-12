Echtes „Christkind“ in Buchen

Buchen. Buchen. Wird man an Heiligabend mit dem Namen Christ geboren, ist das zweifellos etwas Besonderes: So erblickte die kleine Amalia Fatou Christ an Heiligabend um 12.55 Uhr im Buchener Krankenhaus als 800. Kind in diesem Jahr das Licht der Welt.

Die Eltern Tamara Christ und ihr Lebensgefährte Musa Sowe strahlen um die Wette. Der kleine Säugling schläft nach den Strapazen der Geburt friedlich in seinem Bettchen. Das Kind war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und wog 3156 Gramm.

Die 32-jährige Mutter ist voll des Lobes über die Unterstützung, die sie bei der Geburt im Buchener Krankenhaus bekommen hat. Deshalb sei sie zur Entbindung auch von Bretzfeld im Hohenlohekreis nach Buchen gefahren.