E-Rezepte vor Start

Berlin. Nach einer Testphase soll an diesem Donnerstag ein schrittweiser Start des E-Rezepts anlaufen. Apotheken werden bundesweit E-Rezepte annehmen, rund 10 000 der 18 000 Apotheken meldeten sich nach Verbandsangaben startklar. Allerdings werden anfangs Praxen und Kliniken in der Region noch nicht mitmachen, nur Westfalen-Lippe ist dabei. Außerdem nehmen Zahnärzte in Schleswig-Holstein teil. Ursprünglich war ein bundesweiter Start der E-Rezepte zu Jahresbeginn geplant. Inzwischen geht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) davon aus, dass die flächendeckende Einführung des E-Rezepts im kommenden Jahr abgeschlossen sein dürfte. dpa

