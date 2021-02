Würzburg. Drei Todesfälle wurden am Mittwoch aus dem Landkreis Würzburg gemeldet. Ein 86-jähriger Mann sowie eine 55-jährige Frau sind in Würzburger Kliniken gestorben. Beide Verstorbenen lebten zuhause und waren mehrfach vorerkrankt. Weiter ist eine 81-jährige Bewohnerin des Seniorenwohnzentrums Ludwigshof in einer Würzburger Klinik gestorben. Auch sie war mehrfach vorerkrankt und positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronainfektion steigt damit auf 127 (83 in der Stadt und 44 im Landkreis Würzburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner betrug für die Stadt Würzburg 81,29 und für den Landkreis 79,48. Wegen des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffs sind die Impfzentren in Würzburg und Giebelstadt derzeit für Erstimpfungen geschlossen.