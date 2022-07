Drei Tage gefeiert

Würzburg. Wenn rund 7000 Bürger auf das Gelände des Landratsamtes Würzburg strömen, dann muss es dort etwas Besonderes geben – und das war am Sonntag der Fall. Mit dem großen Tag der offenen Tür endete das dreitägige Festwochenende zum 50. Landkreisgeburtstag in der Zeppelinstraße 15. Mit einem großen Festzelt, viel Musik und Kultur, gutem Essen und Trinken und spannenden Einblicken in die Arbeitswelten von Landratsamt, Feuerwehr und Co. war die Geburtstagsfeier ein voller Erfolg. „Das Landratsamt ist als Dienstleister für die Menschen da. Und das haben wir am Sonntag bewiesen“, betont Landrat Thomas Eberth. Damit endet der große Landkreis-Geburtstag aber nicht. In den Landkreisgemeinden wird unter dem Motto „52 x 52 = 50 Jahre Landkreis Würzburg“ fleißig weitergefeiert.

