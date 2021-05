Drei Bewohner verletzt

Lauda. Zu einem Großeinsatz wurde die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in die Becksteiner Straße gerufen. Gegen 5.43 Uhr ging über Notruf die Meldung ein, dass das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses brennen würde. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst war eine starke Rauchentwicklung über dem Wohngebiet sichtbar. Der Dachstuhl des dreigeschossigen Gebäudes stand in Flammen. Eine 64-jährige Frau musste von der Feuerwehr aus dem Haus getragen werden. Ihr 62-jähriger Mann konnte das Gebäude selbst verlassen. Ein 29-Jähriger sprang aus einem Fenster im Dachgeschoss und verletzte sich dabei schwer. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

AdUnit urban-intext1