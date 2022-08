Dorfplatz wurde neu gestaltet

Bronnacker. Nachdem die letzten Regentropfen gefallen waren, kamen viele Besucher zum neu gestalteten Dorfplatz, der mit einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen nach der Fertigstellung eröffnet wurde. Die aufgestellten Tische reichten daher nicht mehr aus, so dass noch welche aus dem Jugendraum geholt werden mussten. Ortsvorsteherin Katrin Wölfel freute sich in ihrer Begrüßung, dass so viele Gäste gekommen waren. Besondere Grußworte richtete sie an die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Grimm (Bronnacker) und die anwesenden Mitglieder des Ortschaftsrates. Es war schon länger geplant den bestehenden Belag zu erneuern. Das Vorhaben wurde aber wegen der Pandemie immer wieder verschoben. Die Aufwertung des Dorfplatzes ist allerdings nicht abgeschlossen, da die Hütte noch einen neuen Anstrich benötigt.

