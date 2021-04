„Diskussion halte ich für überzogen“

Neckar-Odenwald-Kreis. Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, ist ein Mann der klaren Worte. Im Interview mit dieser Zeitung erklärt er, warum er voll und ganz hinter der nun beschlossenen Änderung des Bundesinfektionsgesetzes steht. Er fühlt sich als Kreis-Oberer vom Bund auch nicht „entmachtet“.

AdUnit urban-intext1

Brötel zeigt an der Anzahl der noch freien Intensivbetten in den Krankenhäusern in Buchen und Mosbach auf, wie angespannt die Lage bei der Notversorgung Corona-Kranker im Kreis ist. Trotzdem macht er den Menschen Mut „durchzuhalten“. Dabei setzt der Landrat vor allem auf die Impfungen.

Er hat aber auch den „Besserwissern“ und „selbst ernannten Freiheitskämpfern“ ein paar deutliche Worte zu sagen. mf