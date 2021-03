Main-Tauber-Kreis. Nach 16 Jahren tritt Landrat Reinhard Frank nicht mehr an. Sein Nachfolger wird an diesem Mittwoch in Tauberbischofsheim vom Kreistag gewählt. Warum nicht von den Bürgern? Darüber sprachen die Fränkischen Nachrichten mit Johannes Klöhn.

Johannes Klöhn arbeitet beim Landkreistag Baden-Württemberg in Stuttgart als Referent im Dezernat für Finanzen, Personal und Kommunales.

In seiner Bachelorarbeit an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg befasste er sich mit der Möglichkeit einer Direktwahl der Landräte in Baden Württemberg. Im Interview meinte er unter anderem, dass sich eine Bürgerbeteiligung eher bei konkreten Themen anbiete, die idealerweise noch einen örtlichen Bezug haben.

Aus Sicht der Landräte hätte eine Direktwahl den Vorteil, dass sie noch einmal eine stärkere Position hätten.