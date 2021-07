Digitalisierung im Rhein-Neckar-Odenwald: „Der Kreis zieht kräftig nach“

Alles, was in einem Unternehmen passiert, ist ein Prozess. Materialbestellung, Termine machen, Zeiterfassung, Rechnung schreiben, Dokumentation. Manche Handwerksbetriebe sind bei der Digitalisierung dieser Prozesse schon sehr weit, andere fangen gerade erst an. Sicher ist: Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Detlev Michalke, Stabstelle Kommunikation, Medien, Marketing der Handwerkskammer

...