Diese zehn Fotos haben gute Chancen

Main-Tauber-Kreis. Der Fotowettbewerb zum Jubiläum „800 Jahre Altarweihe im Kloster Bronnbach“ ist in seine vorletzte Phase getreten: Die Jury hat aus den eingesandten Bildern zehn Favoriten für die fünf Siegerplätze ausgewählt.

Auf dieser Bilderseite zeigen wir diese Fotos, damit unsere Leserinnen und Leser einen Eindruck vom hervorragenden Foto-Können der Teilnehmer bekommen.

Vor einigen Tagen waren schon 40 tolle Bilder aus den insgesamt 264 Einsendungen ausgewählt worden. Sie sind in einer Fotostrecke auf www.fnweb.de zu sehen. Aus diesen 40 Fotos sind nundie zehn chancenreichsten Kandidaten von der Jury herausgefiltert worden. Als Juroren fungieren der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, die Sachgebietsleiterin Kloster Bronnbach, Carmen Schmitt, FN-Chefredakteur Fabian Greulich und Christian Bach, zuständig für Sonderthemen und Beilagen bei den Fränkischen Nachrichten. Der Fotowettbewerb wird veranstaltet vom Amt für Kultur und Tourismus des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis und den Fränkischen Nachrichten.

In Kürze wird die Jury noch einmal tagen und die finalen fünf Siegerfotos bestimmen. Diese werden dann als Postkarten gedruckt und im Klosterladen in Bronnbach verkauft. Auf die Fotografinnen und Fotografen warten außerdem attraktive Preise: Für den ersten Platz haben die Fränkischen Nachrichten einen Reisegutschein im Wert von 300 Euro zur Verfügung gestellt. Die Gewinnerin oder der Gewinner des zweiten Platzes darf sich über eine Weinprobe für zehn Personen in der Vinothek im Kloster Bronnbach freuen.

Für den dritten Platz gibt es einen Gutschein für den Klosterladen in Höhe von 100 Euro. Für Rang vier gibt es einen Gutschein für den Klosterladen in Höhe von 50 Euro. Die Fotografin oder der Fotograf auf dem fünften Platz bekommt für sich und zwei Begleitpersonen an einem Tag freien Eintritt ins Kloster Bronnbach. red

Info: www.fnweb.de > Alle Themen > Dossier-Übersicht > Fotowettbewerb Kloster Bronnbach