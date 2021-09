Die Zahlen steigen

Neckar-Odenwald-Kreis/Houston. Erst einmal muss der 43-jährige Mann, der in Texas wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials zu vier Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt wurde, seine Haft in den USA absitzen – und das in einem Gefängnis, in dem es Therapien für Triebtäter gibt. Dies ist aus dem nun veröffentlichten Urteil gegen den Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ersichtlich. In Deutschland droht ihm ein weiteres Verfahren.

FN-Recherchen haben ergeben, dass dieser Fall nicht für sich alleine steht. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde jüngst in 60, im Main-Tauber-Kreis in 67 Fällen von Pädokriminalität ermittelt. mf