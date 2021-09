Die Welt in packenden Bildern im Schlösschen Hofgarten erleben

Hofgarten. Eine besondere Ausstellung im Schlösschen Hofgarten gibt interessante Einblicke in das Werk des Fotografen Peter Frischmuth. Hofgarten. „Zweihunderteinundachtzig Fotografien“ lautet der Titel der neuen Ausstellung. Zu sehen sind Aufnahmen aus aller Welt, die der freie Fotograf für Presse, Bücher, Magazine und weitere Medien erstellt hatte. Sie bietet nicht nur einen Rückblick auf das bisherige Wirken Frischmuths, sondern auch Eindrücke von geschichtlichen Ereignissen aus Deutschland und der Welt.

Am Sonntagvormittag wurde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Im FN-Gespräch verriet Frischmuth, an der Fotografie liebe er, interessante Menschen kennen zu lernen. Zudem habe ihm die Tätigkeit die Reise in fünf Kontinente ermöglicht. „Ich lernte Menschen kennen, die ich sonst nie kennengelernt hätte“, blickt er zurück.