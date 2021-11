Täglich neue Hiobsbotschaften: jeden Tag klettern die Inzidenzzahlen in die Höhe, steigt die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen. Viele Bürger haben den Eindruck, dass die da oben – die Entscheidungsträger in der Politik – nichts tun. Vor der Bundestagswahl gab es noch die großen Worte vor der bald überstandenen pandemischen Lage, ein Hauch von Freedom-Day lag in der Luft. Die bereits im Sommer formulierten Mahnungen der Wissenschaftler vor einem schwierigen Corona-Herbst wurden in den Wind geschlagen. Auf den Intensivstationen verschärft sich die Lage. „Die Welle rollt auf uns zu“, so die Ärztlichen Direktoren des Caritas-Krankenhauses und des Krankenhauses in der Kreisstadt.

