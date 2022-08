Die Tiere stehen im Mittelpunkt

Dienstadt. Bei Familie Wennes in Dienstadt dreht sich alles um ihre Tiere: Dabei handelt es sich um 21 Alpakas, knapp 1000 Hühner und einen Hund. Die Familie, bestehend aus Karl, Manuela, Marian, Steffen und Leon Wennes, betreibt ihren Hof im Nebenerwerb und hält zusammen wie Pech und Schwefel. Harmonie wird bei ihnen genauso groß geschrieben wie der Tierschutz. Die artgerechte Haltung ihrer Schützlinge ist ihnen besonders wichtig. Eines von vielen sichtbaren Zeichen dafür sind die beiden Farmermobile, die sich die Familie im Lauf der Zeit für ihre Hühner angeschafft hat. Sie öffnen sich automatisch um 10 Uhr und schließen eine halbe Stunde nach der Dämmerung. Die Tiere können also den ganzen Tag Gras und Kräuter picken und die Nächte in ihrem „Wohnwagen“ verbringen. Die Alpakas hat sich die Familie erst nach reiflicher Überlegung angeschafft: Vier Jahre ließ sie sich für ihre Entscheidung Zeit.

