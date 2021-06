„Die Jagd ist ein Handwerk“

Main-Tauber-Kreis. Für den Tauberbischofsheimer Kreisjägermeister Hubert Hartnagel stellt die Jagd kein Hobby, sondern ein Handwerk dar. Er macht keinen Hehl daraus, dass es in dieser „Gilde“ auch schwarze Schafe gibt, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Als Kreisjägermeister und Leiter der Jagdschule Taubertal setzt der 62-Jährige sich umso mehr dafür ein, dass die Jagd so betrieben wird, dass sie sowohl dem Natur- als auch dem Tierschutz dient. Doch wie passen Jagd und Tierschutz zusammen? Und warum muss seiner Meinung nach auch heute noch gejagt werden? Welche Rolle spielt der Wolf dabei? Und was ist an einem Geweih an der Wand so schön?

Hubert Hartnagel beantwortete alle unsere Fragen. Dabei wurde klar: Gegen das Wort „Abknallen“ hat er ganz entschieden etwas.