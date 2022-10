Die Ideen der Veränderung

Wie sieht heutzutage ein gutes und effizientes Fußballtraining für Kinder aus? Warum wurden die „Spielregeln“ bei den Jüngsten geändert? Das sind Fragen, die derzeit an der Basis heiß diskutiert werden und für Unmut sorgen. Der Grund: Der DFB hat neue Richtlinien für den Kinderfußball erlassen – die Hintergedanken dazu aber nur unzureichend erklärt. Diesen Sachverhalt haben wir in unserem „Spitz-Kick“ vom 1. Oktober aufs Korn genommen – und dafür viele positive Reaktionen erhalten. Aber nicht nur: Reinhold Thiel aus Pülfringen fand die Inhalte des damaligen Textes zu oberflächlich. Er ist derzeit Trainer der U14 der Würzburger Kickers und „Sportlicher Bereichsleiter Perspektivteam U12 bis U14“ und hat in dieser Funktion einen tieferen Einblick in den Kinderfußball. Im FN-Gespräch erläutert er die Hintergründe der Veränderungen im Kinderfußball. mf

