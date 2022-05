Deutlich weniger Teilnehmer als 2018

Stuttgart. Mit einem Bekenntnis zur Ukraine ist am Sonntag der Deutsche Katholikentag in Stuttgart zu Ende gegangen. Christen müssten die Ukrainer „in ihrem Ringen um ein Leben in Freiheit und Unversehrtheit unbedingt unterstützen“, sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, am Ende eines aufwendig gestalteten Gottesdienstes. Gleichzeitig sagte sie: „Militär allein kann die weltweiten Krisen, die der Krieg schon jetzt ausgelöst hat, nicht beenden.“ So mahnte sie mehr Geld für den Entwicklungsetat an: „Wir müssen Hungersnöte verhindern.“

Als weitere Botschaft des Katholikentags nannte Stetter-Karp den Aufruf zu einer umfassenden Kirchenreform. „Der Synodale Weg, auf dem die Kirche in Deutschland unterwegs ist, muss spürbare Veränderungen erwirken.“ Dieser seit drei Jahren laufende Prozess bemüht sich unter anderem um eine stärkere Stellung von Frauen in der Kirche und um eine menschenfreundlichere Sexualmoral. In dem Gottesdienst kamen mehrfach auch queere Paare zu Wort. Sie forderten eine Kirche ohne Angst und die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Insgesamt verzeichnete der Katholikentag etwa 27 000 Teilnehmer, davon 7000 Tagesgäste. Beim letzten Katholikentag 2018 in Münster waren mehr als drei Mal so viele gezählt worden, etwa 90 000. dpa