Buchen. Das Vereinsleben des Schachclubs BG Buchen ruht wegen der Corona-Maßnahmen seit Monaten. Denn das Spielen direkt am Brett ist verboten. Auch Spielabende in Gaststätten sind nicht möglich. Stattdessen weichen Schachspieler ins Internet aus und nehmen an Online-Turnieren teil. Mit sechs Mannschaften nimmt der Schachclub normalerweise am Turnierbetrieb teil und zählt damit zu den größten Schachvereinen in Baden-Württemberg. Wie Vorsitzender Karlheinz Eisenbeiser erläuterte, habe man die vergangene Saison nicht beenden können. Zwei Spieltage fehlten noch, die man in den nächsten Monaten nachholen will.

Der Lockdown führt dazu, dass das Schachspiel im Allgemeinen boomt: Im Internet werden Turniere mit Spielern aus der Weltspitze übertragen und kommentiert.