Der Opfer gedacht

Heidelberg. „How do we go on, after the unthinkable happens?“, zitiert Lea Dober aus einem Gedicht von John Mark Green. „Wie können wir weitermachen, nachdem das Undenkbare passiert ist?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Biologie-Studentin ist mit 200 Kommilitonen von der Neuen Universität in der Altstadt ins Neuenheimer Feld gezogen – um dort an die Amoktat in einem Heidelberger Hörsaal vor vier Wochen zu erinnern. Ein 18-Jähriger schoss dabei in einem Tutorium auf den naturwissenschaftlich geprägten Campus der Universität um sich. Eine 23-jährige Frau starb, drei Studierende wurden verletzt. Anschließend tötete der Mann sich selbst. „Ich hoffe, wir können als Studierendenschaft zusammenrücken und in den kommenden Wochen für einander da sein“, sagt Michèle Pfister von der Verfassten Studierendenschaft.

Bericht Main-Neckar

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2